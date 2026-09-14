Si è svolta questa mattina, alle ore 10:30 presso lo Spazio Open di via Filippini a Reggio Calabria, la conferenza stampa del Movimento Politico Cittadino "Reggio Civica" per ufficializzare e presentare il proprio sostegno al Dott. Frank Benedetto, candidato della coalizione progressista di centrosinistra per le imminenti Elezioni suppletive della Camera dei Deputati (Collegio Uninominale n. 5 – Reggio Calabria). Apertura dei lavori L'incontro è stato aperto dall'intervento del presidente di Spazio Open, Franco Arcidiaco, che ha dato il benvenuto ai giornalisti, agli operatori dell'informazione e alla cittadinanza intervenuta. L'intervento di Giuseppe Ielo (Coordinatore di Reggio Civica) È seguito l'intervento di Giuseppe Ielo, coordinatore di "Reggio Civica", che ha spiegato le ragioni dell'appoggio convinto alla candidatura di Frank Benedetto. Ielo ha definito il candidato, già consigliere comunale di Reggio Calabria, uno stimato medico e un profondo conoscitore delle problematiche e delle dinamiche del territorio reggino. Nel corso della sua analisi, Ielo ha stigmatizzato con fermezza le scelte della coalizione avversaria: Ha contestato la decisione di proporre un candidato estraneo alla realtà locale, un avvocato che esercita la professione tra Roma e Milano e che MAI prima della competizione elettorale ha frequentato o conosciuto la città. Il coordinatore ha espresso l'idea che tale candidatura sia stata calata dall'alto e imposta da Arcore, subita tacitamente dalla dirigenza locale e regionale — tra cui il sindaco, Francesco Cannizzaro e il Presidente della Regione Roberto Occhiuto — nonostante questi tentino a parole di rivendicarne la autonoma paternità della scelta. L'intervento del Candidato Frank Benedetto Prendendo la parola, il Dott. Frank Benedetto ha illustrato le motivazioni che lo hanno spinto a scendere in campo e le direttrici principali del suo programma per il collegio uninominale: Benedetto ha sottolineato l'impegno di questi giorni nel macinare migliaia di chilometri attraverso tutti i comuni e i quartieri del collegio di Reggio Calabria, con l'obiettivo di incontrare direttamente le persone, guardarne negli occhi la realtà e condividerne le esigenze. Data la brevità della campagna per le suppletive e la durata del futuro mandato parlamentare, il candidato ha puntato su ben definiti pilastri concreti: o Sanità pubblica e territoriale: abbattimento delle liste d'attesa e rafforzamento della rete ospedaliera e di prossimità con la piena operatività delle Case di Comunità. o Infrastrutture e Mobilità: Potenziamento dei trasporti, con particolare attenzione alla rete infrastrutturale per interrompere l'isolamento del territorio, a partire dalla SS 106 e dalla realizzazione dell’Alta velocità ferroviaria. o Contrasto allo spopolamento: Politiche per il lavoro, coesione sociale e rilancio dell'economia locale con l’obiettivo di trattenere i giovani e le energie del territorio attraverso il progetto “ponte di ritorno” che consentirebbe ai giovani occupati nelle altre regioni di lavorare in Smart working al 100% dalla propria città con incentivi fiscali per i datori di lavoro . A conclusione dell'incontro, dopo il dettagliato e preciso intervento del Dott. Benedetto, il coordinatore Giuseppe Ielo ha preso nuovamente la parola per tirare le somme della conferenza stampa. Ielo ha sintetizzato la sfida elettorale ponendo la cittadinanza di fronte a una scelta chiara e netta: da un lato la possibilità di votare per Frank Benedetto, un candidato reggino che conosce a fondo il territorio, vive la città e ne comprende concretamente i problemi; dall'altro un candidato del tutto estraneo alla città, che, probabilmente, non sa neppure dove si trovi Reggio Calabria.