Un incontro per confrontarsi, ascoltare e costruire insieme idee per il futuro di Reggio Calabria. È questo lo spirito di “Parliamone Insieme”, il workshop promosso da Clara Zaffino, candidata al Consiglio comunale di Reggio Calabria nella lista Alleanza Verdi e Sinistra, in programma mercoledì 20 maggio alle ore 17.00, presso L’A Gourmet – L’Accademia, in Via Largo Cristoforo Colombo 9.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio aperto di confronto tra cittadini, giovani, associazioni, professionisti e realtà del territorio, superando il modello della politica come semplice comunicazione unidirezionale e riportando al centro l’ascolto.

«Spesso la politica parla alle persone. Io vorrei provare a parlare con le persone – afferma Clara Zaffino –. In questi giorni sto incontrando tanti cittadini che mi raccontano bisogni, idee, criticità e speranze. Ho pensato che fosse importante creare uno spazio dove queste energie possano incontrarsi e diventare proposte».

L’incontro sarà introdotto dai saluti di Demetrio Delfino, Segretario Metropolitano di Sinistra Italiana – AVS, e vedrà l’intervento di Danilo Emo, candidato AVS.

Il workshop sarà strutturato come un momento partecipativo e informale, pensato per favorire il dialogo e raccogliere contributi concreti su temi che riguardano il presente e il futuro della città.

«In una fase in cui tanti giovani scelgono o sono costretti ad andare via – conclude Zaffino – credo che sia necessario tornare a costruire spazi di partecipazione reale. Reggio ha bisogno di immaginare il futuro insieme a chi la vive ogni giorno».

L’incontro è aperto alla cittadinanza.