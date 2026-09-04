«Di fronte ai soliti tentativi della controparte politica di sollevare polveroni, diffondere disinformazione e alimentarsi di pura fuffa, Forza Italia risponde nell’unico modo che conosce: attraverso fatti e risultati concreti».

Così il Coordinamento Città Metropolitana di Reggio Calabria Forza Italia Giovani.

«Mentre l'opposizione prova a raccontare di un aeroporto “ridimensionato”, la realtà invece ci proietta già verso un futuro solido con uno stanziamento fondamentale pari a 64 milioni di euro: un investimento massiccio, frutto dell'impegno costante e della visione strategica del nostro Segretario Regionale del partito e Sindaco, On. Francesco Cannizzaro e dell'azione incisiva del Presidente della Regione Roberto Occhiuto, vice Segretario nazionale di Forza Italia, che permetterà il definitivo ammodernamento della struttura, migliorando le parti ancora obsolete, incrementando le dotazioni tecnologiche, i servizi e le infrastrutture operative.

I numeri e la programmazione parlano chiaro. L'imponente piano di interventi prevede ben 36 milioni di euro destinati alla seconda fase di ampliamento dell'aerostazione passeggeri, a cui si aggiungono 5 milioni di euro per gli interventi di security e digitalizzazione, trasformando lo scalo in una struttura moderna, tecnologica ed efficiente.

La riqualificazione sarà totale e toccherà ogni area dell'infrastruttura: dai 7,9 milioni di euro dedicati alla viabilità di accesso e alle aree di sosta, fino ai 5 milioni destinati alla riqualifica ambientale dell'area lato mare e ai 3,5 milioni per la demolizione dei ruderi, delle strutture pericolose e la successiva valorizzazione delle aree. Verranno inoltre investiti 3,5 milioni di euro per la riqualifica della pavimentazione dell'area di movimento e 2,5 milioni per l'adeguamento funzionale del distaccamento dei Vigili del Fuoco.

Un piano industriale e infrastrutturale a 360 gradi che viaggia di pari passo con la crescita record dei voli, della stagione winter e dell'offerta low cost, come la nuova tratta su Roma Fiumicino, inserendosi in una visione strategica integrata per l'intera area dello Stretto. Tra le opere chiave spicca, infatti, la realizzazione, annunciata dal Sindaco Cannizzaro, di un nuovo pontile all'avanguardia per il collegamento diretto via mare con Messina; uno strumento decisivo per unire stabilmente le due sponde ed erigere lo scalo reggino a vero e proprio Hub principale del Mediterraneo.

Lasciamo agli altri le sterili polemiche, mentre il “Tito Minniti” si prepara a diventare il vero motore di sviluppo per la nostra terra.

Il lavoro sinergico portato avanti dal Sindaco Francesco Cannizzaro e dal Presidente Roberto Occhiuto dimostra con i fatti come si rilancia un territorio: l'aeroporto è al centro di una rivoluzione senza precedenti e noi di Forza Italia Giovani continueremo a sostenere con determinazione e orgoglio questo percorso di riscatto per Reggio e per tutta la Calabria».