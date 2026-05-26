L’onda del centrodestra travolge Reggio Calabria e ridisegna gli equilibri all'interno di Palazzo San Giorgio. Con lo scrutinio che conferma la vittoria della coalizione, è tempo di bilanci e festeggiamenti per i protagonisti di una campagna elettorale intensa, culminata in un risultato che Denis Nesci non esita a definire «una grande vittoria per la città».

Al centro dell'analisi politica c'è soprattutto l’exploit di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni segna un punto di rottura rispetto al passato, riuscendo a raddoppiare la propria presenza istituzionale all'interno del Consiglio comunale. Un traguardo che, secondo l'eurodeputato Nesci, non è arrivato per caso, ma è il frutto di un «lavoro collettivo, costruito giorno dopo giorno grazie all'impegno, alla passione e al sacrificio di tante donne e uomini» che hanno dato linfa a questa nuova fase del movimento in riva allo Stretto.

Nelle dichiarazioni a caldo, Nesci ha voluto dedicare un passaggio significativo a Francesco Cannizzaro, indicato come il vero motore politico dell'operazione. Cannizzaro viene descritto come il «protagonista di un risultato importante», merito di una costante presenza sul territorio e di una capacità di fare squadra che ha cementato la coalizione attorno al nuovo sindaco.

Il messaggio che arriva dai vertici del partito è chiaro: serietà e concretezza. Mentre si attende l'insediamento ufficiale, il plauso va a tutti i candidati che «si sono spesi con generosità» per rafforzare il progetto politico. «Quando si lavora uniti, con visione e senso di squadra, i risultati arrivano», conclude Nesci, augurando buon lavoro agli eletti che avranno ora l’onere di rappresentare il partito nelle istituzioni cittadine.