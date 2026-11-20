Al via il pagamento degli arretrati contrattuali spettanti ai dipendenti del Comune di Reggio Calabria in applicazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali 2025-2027 sottoscritto in via definitiva dall'ARAN e dalle principali organizzazioni sindacali, lo scorso 28 ottobre c.a.

L’Amministrazione comunale ha infatti completato, nel rispetto dei tempi previsti, tutte le procedure amministrative, contabili ed economiche necessarie per consentire l’erogazione delle somme dovute entro il termine di 30 giorni.

Un risultato significativo, che assume particolare valore non soltanto per aver garantito ai lavoratori il riconoscimento delle spettanze derivanti dal rinnovo contrattuale, ma anche per aver dimostrato la capacità organizzativa e operativa degli uffici comunali nel gestire un procedimento articolato e complesso in tempi particolarmente contenuti.

A sottolineare l’importanza del risultato è l’assessore al Personale, Antonino Maiolino, che pone l’accento soprattutto sul contributo determinante delle professionalità interne all’Ente e sulla collaborazione tra i diversi settori coinvolti.

«L’applicazione del nuovo CCNL Funzioni Locali rappresenta un passaggio importante per il personale degli Enti locali, perché riconosce nuovi trattamenti economici e consolida il percorso di valorizzazione del lavoro pubblico. Come Amministrazione abbiamo ritenuto prioritario assicurare ai dipendenti il riconoscimento delle somme spettanti nel più breve tempo possibile, rispettando rigorosamente la scadenza dei 30 giorni.

Desidero, tuttavia, evidenziare che dietro questo risultato non c’è il lavoro di un singolo ufficio o di una singola figura, ma un’attività corale che ha coinvolto diverse professionalità dell’Ente. Dalla ricognizione e dall’elaborazione dei dati contrattuali alla predisposizione degli atti amministrativi e contabili, fino alla quantificazione degli arretrati e alle procedure necessarie per il pagamento, ogni fase ha richiesto competenza, attenzione e un costante raccordo operativo tra i dipendenti e i settori interessati».

«È proprio questa sinergia che ha consentito di raggiungere l’obiettivo nei tempi stabiliti. Per questo desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo e con differenti responsabilità, hanno contribuito alla conclusione della procedura: dirigenti, funzionari, responsabili e personale amministrativo. A ciascuno va il riconoscimento dell’Amministrazione per la professionalità, la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati.

Il rispetto di una scadenza così importante è la testimonianza concreta che, quando le competenze vengono messe a sistema e gli uffici lavorano in maniera coordinata, anche procedimenti complessi possono essere portati a termine con efficacia e puntualità».

«Gli importi spettanti saranno accreditati direttamente nelle prossime buste paga, unitamente agli adeguamenti derivanti dai nuovi parametri tabellari previsti dal contratto nazionale.

L’intervento si inserisce nel più ampio percorso di attenzione e valorizzazione del personale portato avanti dall’Amministrazione comunale, nella consapevolezza che il funzionamento e il miglioramento dei servizi pubblici passano innanzitutto attraverso le persone, le competenze e la professionalità di chi quotidianamente opera all’interno dell’Ente.

Un risultato che va dunque oltre il semplice adempimento contrattuale: il rispetto dei tempi è il frutto di un lavoro condiviso e della capacità dei dipendenti comunali di fare squadra, confermando che la qualità dell’azione amministrativa nasce prima di tutto dalla collaborazione e dal valore delle risorse umane».