Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria si riunirà in sessione urgente il prossimo 27 ottobre 2026 alle ore 8 presso la sala consiliare "Pietro Battaglia" di Palazzo San Giorgio. La convocazione, firmata dal Presidente del Consiglio Federico Milia, prevede un fitto ordine del giorno che spazia dalle manovre finanziarie a importanti tappe per il welfare cittadino.

Tra i punti principali che i consiglieri saranno chiamati a discutere e approvare figurano l'esame del bilancio consolidato dell'esercizio 2025 e la ratifica di una variazione di bilancio precedentemente deliberata dalla Giunta Comunale (la n. 204 dello scorso settembre). Una fetta consistente dei lavori sarà inoltre dedicata al riconoscimento di legittimità di una serie di debiti fuori bilancio derivanti da diverse sentenze esecutive dei tribunali civili e della Corte d'Appello, che interessano i settori manutenzione, patrimonio e lavoro.

Spazio anche alle politiche sociali e all'inclusione: l'aula discuterà infatti una mozione per l'istituzione di un tavolo interistituzionale permanente dedicato all'inclusione lavorativa delle persone con disturbo dello spettro autistico nel territorio comunale.

Nel caso in cui la seduta del 27 ottobre dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, l'assemblea è già convocata in seconda battuta per il giorno successivo, mercoledì 28 ottobre, sempre alle ore 8.