Il voto del 24 e 25 maggio porta nell’aula “Battaglia” una nuova generazione di consiglieri comunali. Tra i più giovani eletti Paolo Bilardi, Marco Parisi e altri volti alla prima esperienza amministrativa

Nuovi volti, molti dei quali under 35, si preparano a entrare per la prima volta nell’aula “Battaglia” di Palazzo San Giorgio. Le elezioni comunali del 24 e 25 maggio non hanno soltanto consegnato al centrodestra una netta vittoria con Francesco Cannizzaro sindaco, ma hanno anche ridisegnato il profilo generazionale del nuovo Consiglio comunale.

Accanto ai nomi storici della politica reggina, il voto ha premiato una pattuglia di giovani consiglieri che rappresentano una delle novità più evidenti della nuova consiliatura. Profili cresciuti tra associazionismo, professioni, attivismo civico e prime esperienze politiche, che adesso si troveranno a confrontarsi con la macchina amministrativa di Palazzo San Giorgio.

Tra gli eletti più giovani spicca Paolo Bilardi, tra i candidati della lista “Cannizzaro Sindaco”, entrato in Consiglio comunale dopo una campagna elettorale giocata soprattutto sul territorio e sul contatto diretto con i quartieri. Insieme a lui anche Marco Parisi, eletto nella lista “Reggio Futura”, una delle civiche protagoniste del successo del centrodestra e tra le liste più votate della coalizione.

Tra i più giovani della nuova aula consiliare anche Federico Andrea Milia, eletto con Forza Italia, già volto noto del partito azzurro ma ancora appartenente alla nuova generazione politica cittadina. In Consiglio comunale entra inoltre Giuseppe Bilardi, eletto con Fratelli d’Italia, partito che alle comunali ha registrato una crescita significativa all’interno della coalizione vincente.

Dal manifesto ufficiale delle candidature pubblicato dal Comune emergono anche le date di nascita dei neo consiglieri. Federico Andrea Milia è nato nel 1995, Marco Parisi nel 1993, mentre molti dei nuovi eletti appartengono alla fascia tra i 30 e i 35 anni.

Il dato politico appare evidente: il nuovo Consiglio comunale sarà sì caratterizzato da una forte maggioranza a sostegno del sindaco Cannizzaro, ma anche da un ricambio generazionale significativo rispetto alle precedenti consiliature. Una trasformazione che attraversa soprattutto il centrodestra, dove diverse liste hanno scelto di puntare su candidature giovani e civiche.

Molti dei neo eletti si affacciano per la prima volta alla vita amministrativa cittadina. Per loro si apre adesso la sfida più delicata: trasformare il consenso raccolto nelle urne in presenza politica e capacità amministrativa dentro Palazzo San Giorgio.