«Smentisco categoricamente ricostruzioni diverse dalla realtà. Ho incontrato il sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro due volte, esclusivamente in sedi istituzionali. Durante uno degli incontri era presente anche il segretario generale della Città Metropolitana, Nucara. In entrambe le occasioni l’unico argomento affrontato è stato il bando per la partecipazione ad Artigiano in Fiera».

Lo dichiara Domenico Mantegna, capogruppo dei Democratici in Consiglio metropolitano.

«Si tratta di una vicenda che riguarda 32 imprese del territorio metropolitano e che seguo in continuità con il lavoro svolto nella precedente legislatura, quando avevo la delega alle Attività produttive e allo Sviluppo economico. Peraltro era stato lo stesso Cannizzaro, pubblicamente, a sollecitare una collaborazione costruttiva nell’interesse del territorio metropolitano. Ad oggi, nonostante le rassicurazioni ricevute dallo stesso Cannizzaro, il bando della Città Metropolitana non è stato ancora pubblicato, mentre quello della Regione Calabria è stato pubblicato già nel mese di luglio.

Non ci sono stati altri argomenti di discussione né incontri di diversa natura. Questo è quanto accaduto e ogni ricostruzione differente non corrisponde al vero.

Cannizzaro, invece di alimentare incomprensibili allusioni, si occupi del bando per Artigiano in Fiera e dia finalmente una risposta alle 32 imprese che hanno partecipato lo scorso anno e a tutte quelle che attendono di sapere se potranno partecipare.

Altrimenti con ulteriori ritardi sarebbe compromessa la presenza efficace del padiglione della Città Metropolitana. È di questo che abbiamo parlato ed è di questo che dovrebbe occuparsi».