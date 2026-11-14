«Accolgo con grande soddisfazione – dichiara Massimiliano Merenda, dirigente Noi Moderati, responsabile rapporti con le Circoscrizioni – la consegna dei lavori per la riqualificazione di Piazza Achille Lona, nel quartiere di Spirito Santo. Si tratta di un intervento importante, che restituirà ai residenti, alle famiglie e soprattutto ai bambini uno spazio pubblico rinnovato, decoroso e funzionale, contribuendo a migliorare la qualità della vita del quartiere.



Desidero esprimere un apprezzamento alla nuova Amministrazione comunale per aver portato a compimento questo intervento, dando concreta attuazione a un progetto atteso dal territorio e dimostrando attenzione verso la riqualificazione degli spazi pubblici e dei quartieri cittadini.



È giusto ricordare, allo stesso tempo, che l’opera affonda le proprie radici nel percorso di programmazione e progettazione avviato durante la precedente consiliatura, periodo nel quale ho avuto l’onore di ricoprire il ruolo di consigliere comunale delegato a Parchi e Giardini, seguendo con particolare attenzione gli interventi di valorizzazione delle aree verdi e degli spazi dedicati alla socialità.



Credo che questo sia un esempio concreto di come la continuità amministrativa possa produrre risultati positivi per la città aldilà delle appartenenze politiche: la programmazione avviata in una fase amministrativa trova oggi il suo naturale completamento attraverso il lavoro di chi governa attualmente. Quando le istituzioni operano in questa direzione, a beneficiarne sono innanzitutto i cittadini.



Il mio auspicio è che questo intervento rappresenti un ulteriore punto di partenza per proseguire con determinazione nel percorso di riqualificazione delle periferie e dei quartieri di Reggio Calabria, dando risposte concrete alle esigenze delle comunità locali.



Continuerò a seguire con attenzione le istanze dei territori, nella convinzione che investire sui quartieri significhi investire sul futuro della nostra città», conclude Massimiliano Merenda, dirigente Noi Moderati, responsabile rapporti con le Circoscrizioni (Città Metropolitana di Reggio Calabria).