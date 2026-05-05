Ad aprire l’incontro è stato Giuseppe Sera, che ha evidenziato il percorso costruito in questi anni e il contributo del gruppo all’azione amministrativa cittadina, rivendicando risultati concreti e chiedendo un rafforzamento del dialogo interno al centrosinistra

Presentata ufficialmente la lista Avanti Casa Riformista, a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Mimmo Battaglia. Il progetto nasce dall’alleanza tra Partito Repubblicano, Partito Socialista e Italia Viva, con l’obiettivo di rafforzare l’area riformista all’interno della coalizione progressista.

Ad aprire l’incontro è stato Giuseppe Sera, che ha evidenziato il percorso costruito in questi anni e il contributo del gruppo all’azione amministrativa cittadina, rivendicando risultati concreti e chiedendo un rafforzamento del dialogo interno al centrosinistra. Sera ha inoltre indicato in Giovanni Muraca un punto di riferimento per il progetto politico.

La segretaria del PRI Gabriella Andriani ha illustrato identità e composizione della lista, formata da 32 candidati, con una significativa presenza femminile e giovanile, sottolineando il valore dell’alleanza tra tradizioni politiche riformiste unite in una “casa comune”.

Tra i punti qualificanti del programma: sviluppo economico, attrazione di investimenti e occupazione giovanile, con particolare attenzione al tema della “restanza”, e la promozione di un grande evento culturale internazionale per valorizzare il ruolo di Reggio nel Mediterraneo.

Per il PSI è intervenuto Giovanni Milana, che ha definito l’alleanza un progetto politico solido e non contingente, con una visione che guarda anche al contesto nazionale ed europeo.

Nel suo intervento conclusivo, Mimmo Battaglia ha espresso soddisfazione per la qualità della lista e per il lavoro svolto dalla coalizione, ribadendo l’impegno a proseguire con un’azione amministrativa concreta, fondata su progettazione, ascolto e presenza costante sul territorio.

La lista Avanti Casa Riformista avvierà nei prossimi giorni una serie di iniziative pubbliche per incontrare cittadini ed elettori, anche con la partecipazione di esponenti nazionali delle forze politiche aderenti.

Lista “Avanti Casa Riformista”

Domenico Aricò

Maria Antonia Barreca

Santo Bongani

Piero Borghetti

Paola Borzumati

Giulia Cotroneo

Domenica Criaco

Giuseppe Cuzzocrea (detto Pino)

Enrico Errigo

Raffaele Falcomatà

Damaride Galesi

Isidoro Giardiniere

Giuseppe Giordano

Maria Stella Ielo

Antonio Le Pera

Angela Libri

Loredana Francesca Lombardo

Martina Mauro

Fortunata Valeria Neri

Giovanna Pratticò

Filippo Quartuccio

Giovanni Francesco Raffa

Valentina Rappoccio

Carmela Scordo

Pasquale Danilo Spinella

Ilaria Surace

Maria Laura Timone

Agata Domenica Trunfio

Francesca Zaccone

Giuseppa Tomo

Mario Ronnie Van Beuge (detto Mario Van)

Antonia Manuela Mesiano



