L’assessore all’Istruzione della Regione Calabria, Eulalia Micheli, ha presieduto una riunione con i rappresentanti istituzionali del sistema Afam – Alta formazione artistica, musicale e coreutica del territorio.

«Un primo incontro – ha informato Micheli – che ha avuto l’obiettivo di avviare un dialogo diretto tra l’assessorato all’Istruzione e le accademie, i conservatori e gli istituti superiori di studi musicali e coreutici, per analizzare lo stato dell’offerta formativa e individuare priorità e strumenti condivisi a sostegno del settore».

Durante il confronto, che si è svolto nella sede della Cittadella a Catanzaro e al quale ha partecipato anche la dg regionale dell’Uoa Alta formazione, Maria Francesca Gatto, sono emersi alcuni temi centrali per il futuro dell’Afam: il rafforzamento dei percorsi formativi, il sostegno agli studenti, le opportunità di inserimento professionale, la valorizzazione del patrimonio artistico locale e il rafforzamento della collaborazione tra le istituzioni formative e la Regione.

«Le istituzioni Afam – ha sottolineato Micheli – rappresentano un’eccellenza per il nostro territorio. Con questo primo incontro vogliamo costruire un canale stabile di confronto per tradurre le esigenze del settore in azioni concrete, a beneficio degli studenti e della crescita culturale della comunità».

I rappresentanti delle istituzioni Afam che sono intervenuti all’iniziativa hanno espresso apprezzamento per l’apertura al dialogo e la volontà di lavorare in modo coordinato su progetti comuni, anche in vista delle future programmazioni.

Al termine è stato condiviso l’impegno a cadenzare in maniera regolare le occasioni di confronto, con l’obiettivo di monitorare le criticità e definire linee di intervento condivise.