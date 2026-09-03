Il dirigente di Noi Moderati esprime soddisfazione per lo stanziamento e riconosce il lavoro di Occhiuto e Cannizzaro: «Ora trasformiamo le risorse in infrastrutture moderne, servizi efficienti e nuovi collegamenti»

«Accolgo con grande soddisfazione lo stanziamento di 64 milioni di euro destinato all’Aeroporto di Reggio Calabria. Ritengo che si tratti di un investimento strategico per il futuro della nostra città e dell’intero territorio dello Stretto».

A dichiararlo è Michele Marcianò, Noi Moderati, che sottolinea il valore dell’impegno istituzionale portato avanti dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e dall’onorevole Francesco Cannizzaro.

«Voglio riconoscere pubblicamente il lavoro svolto dal sindaco Francesco Cannizzaro, che ancora una volta ha dimostrato di saper rappresentare le esigenze di Reggio Calabria nelle sedi istituzionali che contano. Quando arrivano risorse così importanti, credo sia doveroso riconoscere il merito a chi si è impegnato per ottenerle».

«Per troppo tempo abbiamo discusso della necessità di rilanciare il nostro aeroporto. Oggi abbiamo davanti una prospettiva concreta. I 64 milioni rappresentano un’occasione che non possiamo sprecare: dobbiamo trasformare queste risorse in infrastrutture moderne, servizi efficienti e soprattutto in un aumento dei collegamenti da e verso Reggio Calabria».

«Sono convinto – prosegue Marcianò – che un aeroporto più forte significhi una città più competitiva. Significa maggiore capacità di attrarre turisti, sostenere le imprese, favorire gli investimenti e garantire ai nostri cittadini collegamenti più adeguati».

«Per questo considero il risultato ottenuto da Cannizzaro e Occhiuto un segnale politico importante. In un momento in cui troppo spesso si alimentano soltanto polemiche e divisioni, credo sia giusto sottolineare quando la politica riesce a produrre risultati concreti per il territorio».

«Da parte mia e di Noi Moderati continuerò a sostenere con convinzione ogni iniziativa finalizzata al rilancio dell’Aeroporto di Reggio Calabria. Il nostro territorio merita infrastrutture all’altezza delle proprie potenzialità e oggi abbiamo un’opportunità concreta per costruire questo futuro».