Un investimento consentirà di ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza l'accesso all'altopiano di Santa Venere, interrotto da anni a causa di una frana massiva. I tecnici sono già al lavoro sul progetto e la riapertura della strada è prevista entro la fine dell'anno.

È stato annunciato un piano d'intervento per risolvere l'isolamento e i disagi legati alla viabilità verso l'altopiano di Santa Venere, un'area da anni penalizzata da gravi problemi strutturali. Il blocco della circolazione è stato causato da "una frana massiva" che ha interrotto la via d'accesso principale, a cui si sono aggiunte diverse micro-frane e una situazione generale di mancata sicurezza.

Facendo riferimento al sopralluogo effettuato di recente e all'impegno assunto direttamente con la comunità locale, la dichiarazione sottolinea: «Venerdì sono stato a Santa Venera, non so quanti di voi conoscono questo bellissimo altopiano abitato da straordinarie gente, alla quale ho detto che da quel momento mi sarei assunto io la responsabilità del loro disagio».

L'intervento segna un cambio di passo rispetto alla gestione passata, grazie al reperimento di fondi concreti dedicati all'opera: «Oggi ho individuato le somme che non c'erano, al di là degli annunci, i comunicati stampa fatti nel passato non c'erano i soldi, io li ho individuati, due milioni di euro che serviranno per ripristinare tutta la viabilità, metterla tutta in sicurezza».

La tabella di marcia prevederà la stesura del progetto esecutivo entro pochi giorni da parte dei tecnici già incaricati, seguita dall'inizio dei lavori con l'obiettivo di riaprire la strada entro la fine dell'anno.