La Parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio di Ravagnese ha ospitato un incontro pubblico dedicato alla riqualificazione del Palazzo del Cardinale Portanova, storica dimora dei vescovi che il quartiere auspica possa essere restituita alla comunità come centro di aggregazione e servizio per il territorio. L’iniziativa si inserisce nel percorso di partecipazione civica promosso dal Comitato di Quartiere Ravagnese, San Elia e Saracinello nell’ambito del Masterplan di quartiere, con l’obiettivo di riportare l’attenzione su un bene identitario e avviare un processo condiviso di valorizzazione. Per l’Amministrazione comunale erano presenti il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia, l’assessore all’Istruzione Annamaria Curatola e il consigliere comunale Franco Barreca.

All’incontro hanno preso parte rappresentanti dell’Università Mediterranea Facoltà di Architettura, degli Ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria, nonché gli studenti Liceo Campanella Preti- Frangipane e dell’Istituto Comprensivo Nosside-Pythagoras -Moscato.

Ad aprire i lavori, moderati dal giornalista Marco Mauro, è stato il parroco don Francesco Cuzzocrea, che ha sottolineato il forte interesse della comunità parrocchiale verso il recupero del palazzo storico, evidenziando la necessità di spazi di incontro e di crescita per i giovani. Il presidente del Comitato di Quartiere, Raffaele Ferraro, ha ribadito il ruolo del Comitato come strumento di dialogo tra cittadini e istituzioni, sottolineando come oggi esistano le condizioni per un confronto costruttivo e concreto.

Nel suo intervento, il sindaco Battaglia ha sottolineato «Piena disponibilità dell’Amministrazione al confronto e all’ascolto del territorio. Indossando la maglia di Reggio siamo pronti a sederci ovunque. L’Amministrazione è presente, viva, e vuole cogliere le aspettative del quartiere. Abbiamo acquisito il contributo del Masterplan di quartiere, inserendolo nel più ampio progetto di pianificazione della città, e recentemente abbiamo dato l’ok che sancisce il ritorno delle circoscrizioni, cerniere fondamentali tra istituzioni e territori». Il sindaco ha inoltre sottolineato «Pur in presenza del vincolo della Soprintendenza, l’ipotesi di acquisizione del Palazzo Portanova al patrimonio comunale è oggetto di grande attenzione, con l’obiettivo di realizzare un centro di aggregazione a supporto delle attività della parrocchia e dei giovani del quartiere. Dobbiamo essere capaci di intercettare le istanze che arrivano dal basso – ha aggiunto il sindaco – perché rappresentano la volontà autentica di crescita dei territori. Il mio auspicio è che il Palazzo Portanova, una volta restaurato, possa diventare un punto di riferimento per le nuove generazioni». Nel corso del dibattito è stata inoltre evidenziata la necessità di affrontare il tema della viabilità, trattandosi di un’area strategica per i collegamenti cittadini, in particolare verso l’aeroporto.

L’assessore all’Istruzione Annamaria Curatola ha sottolineato come l’incontro rappresenti l’inizio di un percorso condiviso: «Valorizzare beni come il Palazzo Portanova significa rafforzare l’identità della nostra comunità, che si costruisce attraverso la cultura, l’arte e la memoria dei luoghi».

Sono intervenuti, inoltre, professionisti ed esperti che hanno approfondito diversi aspetti riguardanti il bene: l’architetto Arianna De Paola per il Comitato di Quartiere; l’architetto Tommaso Manfredi sugli aspetti storici dell’edificio e del contesto urbano; l’architetto Ignazio Ferro per l’Ordine degli Architetti; il dirigente scolastico Giuseppe Ubaldini e l’ispettore della Polizia di Stato Antonio La Russa.