L'Amministrazione comunale di Rosarno ha ottenuto 330.000 euro di finanziamenti ministeriali destinati a interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento antincendio per due istituti scolastici della città, con l'obiettivo di garantire ambienti sicuri e funzionali a studenti, docenti e personale.

Nel dettaglio della ripartizione, 200.000 euro sono stati assegnati all’Istituto scolastico M. Zita, mentre 130.000 euro andranno all’Istituto Scopelliti Green. Il cronoprogramma stabilisce che il termine ultimo previsto per l’ultimazione di tutti i lavori è il 30 aprile 2027.

Il sindaco Pasquale Cutrì ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, definendo la sicurezza dei giovani una priorità assoluta e ricordando come investire negli edifici scolastici significhi investire sul futuro della comunità. Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Teodoro De Maria, ha ribadito la centralità della prevenzione e dell'adeguamento antincendio nella riqualificazione del patrimonio pubblico, mentre l'assessore alla Manutenzione, Arturo Lavorato, ha confermato la volontà della giunta di monitorare da vicino ogni fase dei cantieri.