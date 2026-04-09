Le proposte potranno riguardare diversi ambiti artistici, tra cui musica, teatro, danza, spettacoli natalizi e altre forme di intrattenimento
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Il Comune di Rosarno avvia la programmazione culturale per l’anno 2026 con la pubblicazione di un avviso esplorativo finalizzato alla raccolta di proposte di eventi e attività di intrattenimento.
L’iniziativa mira alla costruzione di un calendario ampio, qualificato e diversificato, capace di valorizzare il territorio, promuovere momenti di aggregazione e rafforzare l’attrattività della città anche sotto il profilo turistico.
«Con questo avviso intendiamo coinvolgere concretamente tutte le realtà che operano nel mondo dello spettacolo e della cultura – dichiara l’Assessore agli Spettacoli, Antonino Pronestì – aprendo a proposte di qualità in grado di arricchire in modo significativo l’offerta culturale cittadina».
Le proposte potranno riguardare diversi ambiti artistici, tra cui musica, teatro, danza, spettacoli natalizi e altre forme di intrattenimento, e dovranno essere corredate da una descrizione dettagliata e da un piano economico.
«Il nostro obiettivo è costruire un programma inclusivo e di qualità – prosegue Pronestì – capace di coinvolgere tutte le fasce della popolazione e di valorizzare sia le realtà locali sia contributi di più ampio respiro».
L’avviso ha carattere esplorativo e non vincolante per l’Ente e rappresenta il primo passo verso le successive procedure di affidamento, che saranno attivate nel rispetto della normativa vigente.
Le istanze dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del 7 maggio 2026 esclusivamente tramite PEC, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
«Invitiamo operatori, associazioni e artisti a partecipare numerosi – conclude l’Assessore – perché la cultura rappresenta un motore fondamentale di crescita sociale ed economica per la nostra comunità. Solo attraverso una partecipazione ampia e qualificata possiamo costruire un’offerta culturale capace di rendere Rosarno sempre più viva, attrattiva e protagonista nel panorama territoriale».