Il primo cittadino uscente ha superato la concorrenza di Vincenzo Palumbo

Sarà ancora Paolo Pulitanò alla guida del Comune di Samo. Il primo cittadino uscente è stato riconfermato sindaco all’esito delle elezioni comunali, superando la concorrenza di Vincenzo Palumbo con il 58,12%. Entrambi erano alla guida di due liste civiche. Di seguito l’elenco dei voti di preferenza dei candidati alla carica di consigliere comunale (IN AGGIORNAMENTO):

Lista: Orgoglio samese

Candidato a Sindaco: Palumbo Vincenzo – 41,88%

Brancatisano Giovanni

Bruzzaniti Giuseppe

Bruzzaniti Vincenzo

Caridi Giovanni

Iacopino Pietro Giovanni

Marmina Stellino

Pizzati Antonio

Valenti Cosimina

Lista: Insieme per Samo

Candidato a Sindaco: Pulitanò Paolo (sindaco uscente) – 58,12%

Pizzati Achille

Iacopino Antonio

Lucà Antonio

Pacileo Antonio

Strati Caterina

Capogreco Giuseppe

Cristiano Christian

Bruzzaniti Gregorio

Mezzatesta Pasquale

Marmina Stefano