Il primo cittadino uscente ha superato la concorrenza di Vincenzo Palumbo
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Sarà ancora Paolo Pulitanò alla guida del Comune di Samo. Il primo cittadino uscente è stato riconfermato sindaco all’esito delle elezioni comunali, superando la concorrenza di Vincenzo Palumbo con il 58,12%. Entrambi erano alla guida di due liste civiche. Di seguito l’elenco dei voti di preferenza dei candidati alla carica di consigliere comunale (IN AGGIORNAMENTO):
Lista: Orgoglio samese
Candidato a Sindaco: Palumbo Vincenzo – 41,88%
Brancatisano Giovanni
Bruzzaniti Giuseppe
Bruzzaniti Vincenzo
Caridi Giovanni
Iacopino Pietro Giovanni
Marmina Stellino
Pizzati Antonio
Valenti Cosimina
Lista: Insieme per Samo
Candidato a Sindaco: Pulitanò Paolo (sindaco uscente) – 58,12%
Pizzati Achille
Iacopino Antonio
Lucà Antonio
Pacileo Antonio
Strati Caterina
Capogreco Giuseppe
Cristiano Christian
Bruzzaniti Gregorio
Mezzatesta Pasquale
Marmina Stefano