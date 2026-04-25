Il sindaco uscente punta al bis ma dovrà vedersela contro un nuovo raggruppamento civico
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Sono due le liste presentate a Samo per il rinnovo del consiglio comunale. A quella già annunciata dei giorni scorsi del sindaco Paolo Pulitanò si è aggiunto il gruppo guidato da Vincenzo Palumbo. Di seguito tutti i candidati alla carica di consigliere comunale:
Lista: Orgoglio samese
Candidato a Sindaco: Palumbo Vincenzo
- Brancatisano Giovanni
- Bruzzaniti Giuseppe
- Bruzzaniti Vincenzo
- Caridi Giovanni
- Iacopino Pietro Giovanni
- Marmina Stellino
- Pizzati Antonio
- Valenti Cosimina
Lista: Insieme per Samo
Candidato a Sindaco: Pulitanò Paolo (sindaco uscente)
- Pizzati Achille
- Iacopino Antonio
- Lucà Antonio
- Pacileo Antonio
- Strati Caterina
- Capogreco Giuseppe
- Cristiano Christian
- Bruzzaniti Gregorio
- Mezzatesta Pasquale
- Marmina Stefano