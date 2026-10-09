«I concittadini di San Ferdinando, in qualità di tirocinanti d'inclusione sociale impegnati in ambito alla quota servizi del fondo povertà, i quali fino alla data del 30 settembre hanno svolto nei comuni di Rosarno e San Ferdinando mansioni più che utili ai due Enti, meritavano più attenzione e un celere interessamento in tempi utili e non giusto alla fine del periodo interessato dal progetto, oggi che non c'è più nulla da fare a causa della mancanza attuale di fondi regionali da impiegare specificatamente in questo programma».

Così Maria Carmela Digiacco, sindacalista e Capogruppo Fratelli d'Italia Comune di San Ferdinando.

«Se errore c'è stato è proprio questo, l'aver sottovalutato l'importanza della questione, nonché il disinteresse nei confronti di una categoria di lavoratori utili all'ambito sociale, padri e madri, sostenitori di famiglia, che in un momento così difficile, attanagliato dal caro benzina e dal caro spesa a causa di una congiuntura internazionale avversa, non sarebbero dovuti rimanere a casa senza un pur minimo stipendio. I lavoratori vanno tutelati, tutti, senza distinzione. A loro esprimo la mia vicinanza e la mia solidarietà».