«Cari concittadini ed amici. Non sono più il vostro sindaco. La Corte di Cassazione mi ha notificato la decadenza. Una legge iniqua ha portato nel 2019 allo scioglimento del Comune e questa è l’ultima conseguenza. Ma le sentenze – scrive in un post Salvatore Valerioti - non si discutono.Non sono riuscito a difendermi dall’azione di una parte dello Stato che mi ha indicato quale unico colpevole. Quello stato che ho servito con fedeltà in 25 anni di consigliatura. Ma adesso è solo il tempo della riflessione. Appena sistemati gli atti, il vicesindaco Luciano Carere assumerà l’incarico di Sindaco e guiderà l’amministrazione comunale fino alle prossime elezioni della primavera 2027,sei mesi oltre il termine naturale già superato del novembre 2026, per garantire la realizzazione di quanto rimane da fare.

”Obiettivo Comune per San Giorgio“ continuerà la propria azione al fine di perseguire come sempre il bene della comunità. Per quanto mi riguarda,nuove e diverse lotte mi attendono e spero di affrontarle con la tenacia di sempre. Ci sarà tempo e modo di riflettere su tutto e sui grandi traguardi insieme raggiunti. Per ora cari concittadini al termine dei miei cinque anni di mandato permettetemi di esprimere gratitudine ed affetto per la vicinanza che mi avete dimostrato nei miei anni di umile servitore dello Stato e della mia Comunità a cui non mancherà mai la mia riconoscenza. Un caro, affettuoso, abbraccio a tutti voi», conclude Salvatore Valerioti.