Sfida “a tutto Vizzari” a San Roberto, dove saranno Angelo e Roberto Vizzari a contendersi la guida del Comune alle prossime amministrative. Due candidati, due liste - “IdeeAli” e “Siamo San Roberto” - per un confronto diretto che attraversa l’omonimia e propone visioni e radicamento nella comunità.

Siamo San Roberto

Roberto Vizzari candidato sindaco

Candidati consiglieri:

  • Francesco Giorgio Arena
  • Vincenzo Demetrio Calabrò
  • Giuseppe Corsaro
  • Antonia Angelica Di Miceli
  • Sebastiano Claudio Megale
  • Giovanni Milana
  • Franco Morena
  • Giuseppe Scopelliti
  • Pasquale Surace

Ideeali con Angelo Vizzari Sindaco

Angelo Vizzari candidato sindaco

Candidati consiglieri:

  • Domenico Calarco
  • Pasquale Furfari
  • Nicola Greco
  • Teresa Morena
  • Salvatore Penna
  • Annunziata Porpiglia
  • Giuseppe Porpiglia
  • Agata Romeo
  • Antonio Maria Verrengia