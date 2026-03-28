Per la Campania il provvedimento è già arrivato ma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, nel corso dell'ultima seduta di Consiglio dei Ministri, ha sollecitato la chiusura del commissariamento della sanità per la Regione Calabria. «Ho posto il tema al tavolo del Governo e proposto di arrivare alla soppressione del commissariamento nel corso delle prossime 3 settimane. Iniziativa su cui hanno concordato non solo il Presidente del Consiglio Meloni ma anche i colleghi Schillaci e Giorgetti. Dunque, lavoreremo per raggiungere questo obiettivo», conclude Calderoli.

Non è il primo annuncio in questo senso: nei mesi scorsi, durante la campagna elettorale per le Regionali, la premier Giorgia Meloni aveva anticipato la fine di una fase che dura da più di un decennio. E il governatore Roberto Occhiuto si era detto certo che le interlocuzioni sarebbero presto giunte a una sintesi. La dichiarazione di Calderoli fissa un termine temporale preciso per una svolta attesa: vedremo.