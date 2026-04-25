Sfiderà il quorum del 40% il sindaco uscente Francesco Malara, pronto a proseguire con un nuovo mandato la carica di primo cittadino del municipio di Santo Stefano in Aspromonte.

La lista

Risorsa Comune

Francesco Malara candidato sindaco

Candidati consiglieri:

  • Belmonte Luigi
  • Coppola Diego Omar Cristian
  • D’Agostino Rocco
  • De Felice Stefano
  • Lucisano Carmen
  • Morabito Fortunato
  • Morabito Rosa Maria
  • Musolino Marco Paolo Salvatore
  • Penna Vincenzo
  • Romeo Marco