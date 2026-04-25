Una sola lista, quella del primo cittadino uscente Francesco Malara, pronta a conquistare la rielezione nel Comune della località turistica di Gambarie
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Sfiderà il quorum del 40% il sindaco uscente Francesco Malara, pronto a proseguire con un nuovo mandato la carica di primo cittadino del municipio di Santo Stefano in Aspromonte.
La lista
Risorsa Comune
Francesco Malara candidato sindaco
Candidati consiglieri:
- Belmonte Luigi
- Coppola Diego Omar Cristian
- D’Agostino Rocco
- De Felice Stefano
- Lucisano Carmen
- Morabito Fortunato
- Morabito Rosa Maria
- Musolino Marco Paolo Salvatore
- Penna Vincenzo
- Romeo Marco