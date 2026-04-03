L’impianto rappresenta un collegamento fondamentale tra la parte bassa e quella alta della cittadina, migliorando l’accessibilità per residenti e visitatori.

L’ascensore di Scilla aprirà quest’anno con ben 2 mesi di anticipo rispetto allo scorso anno, per restare operativo fino a fine settembre e forse oltre. L’impianto rappresenta un collegamento fondamentale tra la parte bassa e quella alta della cittadina, migliorando l’accessibilità per residenti e visitatori.

L’assessore al turismo, Domenico Scarano, evidenzia come questa opera sia diventata di grande importanza per i tanti turisti che ogni anno scelgono Scilla come meta. È evidente, inoltre, che anche i numerosi commercianti, di qualsiasi settore, traggono benefici da un servizio efficiente e funzionale.

«Scilla – aggiunge l’assessore Scarano – si prepara all’arrivo della stagione estiva e non vuole farsi trovare impreparata». L’assessore Scarano ringrazia pubblicamente il responsabile di esercizio, l’ingegnere Santo Marazzita, che ogni anno, con puntualità, contribuisce a rendere questa struttura efficiente e sicura. Si informa inoltre che, a partire dal 5 aprile 2026, saranno attivi i parcheggi a pagamento su tutto il lungomare.