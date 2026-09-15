Il confronto diretto con la dirigente scolastica e con la ditta esecutrice è essenziale per accompagnare l'ultimo tratto di un intervento atteso da tempo dalla comunità cauloniese

Questo pomeriggio una delegazione dell'amministrazione comunale si è recata presso il cantiere della scuola secondaria di primo grado di Caulonia Marina, per un sopralluogo insieme alla ditta esecutrice dei lavori e alla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo “Falcone Borsellino”, Lucia Pagano. L'obiettivo dell'incontro era verificare lo stato di avanzamento del cantiere, che si trova ormai nella sua fase finale, e accertare il rispetto del cronoprogramma concordato con l'impresa.

Il confronto diretto con la dirigente scolastica e con la ditta esecutrice è essenziale per accompagnare l'ultimo tratto di un intervento atteso da tempo dalla comunità cauloniese.

Quando i lavori saranno completati, la comunità di Caulonia potrà contare su una struttura scolastica moderna e all'avanguardia anche dal punto di vista energetico, in linea con l'impegno dell'amministrazione a rendere gli edifici scolastici del paese più efficienti, sostenibili e confortevoli per studenti e personale. L'amministrazione comunale continuerà a monitorare l'andamento del cantiere fino alla consegna definitiva della struttura.