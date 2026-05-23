L’associazione: «Mai con amministrazioni precedenti si sono avute interruzioni così prolungate e che coinvolgono quasi tutti i quartieri. In passato si poteva assistere ad interruzioni provvisorie, esclusivamente e solo nel periodo estivo e solo in qualche quartiere»

«Il problema della carenza idrica, che da circa 4 anni, con questa amministrazione, sta creando gravi disagi alle famiglie, inizialmente lo presentavano come un razionamento a turni in alcune zone. Oggi, però, la situazione è diventata molto più grave: non si tratta più di semplici limitazioni, ma di vere e proprie interruzioni totali della fornitura idrica, per tutto l’anno, giornalmente e spesso dalle ore 18:00/19:00 fino alle 5:00 del mattino successivo.

Mai con amministrazioni precedenti – denuncia l’associazione Forza Villa - si sono avute interruzioni tutto l’anno e che coinvolgono quasi tutti i quartieri. In passato si poteva assistere ad interruzioni provvisorie, esclusivamente e solo nel periodo estivo e solo in qualche quartiere.

Questa condizione crea un disagio umano evidente, soprattutto nelle famiglie con bambini, anziani, persone fragili o soggetti con particolari necessità igienico-sanitarie. L’acqua è un bene essenziale e un servizio pubblico primario; per questo occorre chiedersi se una sospensione così prolungata, sistematica e ricorrente possa ritenersi legittima, proporzionata e conforme agli obblighi del gestore del servizio idrico.

Che non ci parlino di carenza idrica, è da decenni che non assistiamo ad un inverno così piovoso. La diga del menta ha raggiunto il troppo pieno per quanta acqua ha piovuto.

Il danno non è soltanto sociale e umano, ma anche economico. L’assenza di acqua nelle ore serali e notturne impedisce alle famiglie di utilizzare elettrodomestici come lavatrici, lavastoviglie, scaldacqua e altri apparecchi domestici, vanificando anche la possibilità di usufruire delle fasce energetiche più convenienti.

A ciò si aggiunge un ulteriore problema tecnico: la sospensione e la successiva riattivazione della fornitura, a nostro parere, sono anche gestiti senza la dovuta accortezza e determinano bruschi sbalzi di pressione, presenza di aria nelle condotte e sollecitazioni improvvise sugli impianti comunali e anche in quelli interni delle abitazioni. Tali fenomeni danneggiano spesso anche le tubature delle condotte comunali, ecco perché assistiamo a perdite continue e interruzioni delle erogazioni per continue riparazioni. I danni possono riguardare, inoltre, componenti idraulici, valvole, raccordi, caldaie, scaldacqua e altri accessori domestici, con costi che ricadono ingiustamente sui cittadini.

Non si tratta di una semplice lamentela, ma di una questione di dignità mortificata, di salute pubblica a rischio, di tutela delle famiglie ignorata e di scorretta gestione di un servizio essenziale dettata soprattutto da incapacità.

Chiediamo ai consiglieri di minoranza e a tutte le forze politiche di affiancarci nell’affrontare questa grave problematica, segnalando la situazione alle autorità competenti: Sua Eccellenza il Prefetto, poiché riteniamo questa estate si possa configurare un’emergenza sanitaria, e l’Asp per la tutela della salute e dell’igiene pubblica», conclude l’associazione Forza Villa.