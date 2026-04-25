A un mese dalle elezioni comunali, nel grosso centro di Taurianova, sono state depositate le liste con l’elenco dei candidati in gara. Nella città di 14947 abitanti, si voterà con il sistema maggioritario secco. Senza un eventuale ballottaggio, al primo turno, avrà la meglio chi otterrà più preferenze. Per quanto concerne gli schieramenti in campo, è emerso un quadro a tre, dopo il recente passo di lato fatto da Annamaria Cordopatri. Roy Biasi è sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega con la lista “Centrodestra Unito per Taurianova”; Domenico Romeo corre con la civica “Alba Nuova”; Raffaele Loprete è il candidato del centrosinistra con Pd e Rifondazione comunista nella lista “Radici e Futuro”.

Lista “Alba Nuova” con candidato a sindaco di Taurianova Domenico Romeo

  1. Arcuri Grazia
  2. Arena Vincenzo
  3. Bellantonio Francesco
  4. Brigandì Luigia detta “Gina” Demoro Valentina
  5. De Giorgio Rosario detto “Saro” Foti Giulia
  6. Gallo Girolamo detto “Mino” Marzico Francesco
  7. Panarello Antonella
  8. Raso Anna
  9. Romeo Marcello Carlo
  10. Savoia Angela
  11. Sicari Antonio
  12. Timpano Raffaele
  13. Valotta Maria Concetta.

Lista Centrodestra unito per Taurianova candidato a sindaco Roy Biasi: Antonino Caridi detto Nino

  1. Maria Girolama Fedele
  2. Angela Crea
  3. Massimo Grimaldi
  4. Simona Monteleone Raffaele Scarfo'
  5. Rocco Amuso
  6. Stefania Barca
  7. Maria Calapa' detta Mariella
  8. Cinzia Cucinotta
  9. Fabio Fuda
  10. Tiziana Lazzaro
  11. Daniele Prestileo
  12. Vitale Startari detto Vito
  13. Sebastiano Stranges detto Nello
  14. Alessio Pasquale Viola.

Lista “Radici e Futuro” Raffaele Loprete candidato a sindaco di Taurianova 

  1. Amuso Carmela detta
  2. Carmen Cornero Donatella
  3. Laganà Chiara
  4. Mamone Federica
  5. Scarfo' Nadia
  6. Schepis Francesca
  7. Borgese Vincenzo
  8. Ciano Giuseppe detto Pino
  9. Corsaro Teodoro
  10. Giuseppe detto Pino
  11. Crisara' Giuseppe
  12. Crocitti Domenico
  13. Crucitta Enrico
  14. Cuzzocrea Andrea
  15. De Marco Giuseppe
  16. Panuccio Mattia
  17. Parrone Bruno