A un mese dalle elezioni comunali, nel grosso centro di Taurianova, sono state depositate le liste con l’elenco dei candidati in gara. Nella città di 14947 abitanti, si voterà con il sistema maggioritario secco. Senza un eventuale ballottaggio, al primo turno, avrà la meglio chi otterrà più preferenze. Per quanto concerne gli schieramenti in campo, è emerso un quadro a tre, dopo il recente passo di lato fatto da Annamaria Cordopatri. Roy Biasi è sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega con la lista “Centrodestra Unito per Taurianova”; Domenico Romeo corre con la civica “Alba Nuova”; Raffaele Loprete è il candidato del centrosinistra con Pd e Rifondazione comunista nella lista “Radici e Futuro”.

Lista “Alba Nuova” con candidato a sindaco di Taurianova Domenico Romeo

Arcuri Grazia Arena Vincenzo Bellantonio Francesco Brigandì Luigia detta “Gina” Demoro Valentina De Giorgio Rosario detto “Saro” Foti Giulia Gallo Girolamo detto “Mino” Marzico Francesco Panarello Antonella Raso Anna Romeo Marcello Carlo Savoia Angela Sicari Antonio Timpano Raffaele Valotta Maria Concetta.

Lista Centrodestra unito per Taurianova candidato a sindaco Roy Biasi: Antonino Caridi detto Nino

Maria Girolama Fedele Angela Crea Massimo Grimaldi Simona Monteleone Raffaele Scarfo' Rocco Amuso Stefania Barca Maria Calapa' detta Mariella Cinzia Cucinotta Fabio Fuda Tiziana Lazzaro Daniele Prestileo Vitale Startari detto Vito Sebastiano Stranges detto Nello Alessio Pasquale Viola.

Lista “Radici e Futuro” Raffaele Loprete candidato a sindaco di Taurianova