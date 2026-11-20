Il frutto dell’impegno dell’Amministrazione Comunale con a capo il Sindaco Mariateresa Fragomeni per restituire dignità, accessibilità e fruibilità ai cimiteri cittadini, dopo oltre vent’anni di incuria e abbandono.

È di ieri la pubblicazione dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione in concessione di aree cimiteriali destinate alla realizzazione di cappelle funerarie private, cripte funerarie private e tumuletti interrati al cimitero comunale di località Passioti in Siderno Superiore.

Un bando che rappresenta un nuovo importante risultato del lavoro iniziato subito dopo l’elezione dell’Amministrazione Fragomeni, con i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti per realizzare tutti gli indispensabili interventi necessari a invertire un evidente e pluridecennale declino dei cimiteri cittadini e che in questi anni si è concretizzato con la realizzazione di nuovi percorsi, col riefficientamento energetico che ha permesso il rifacimento dell’illuminazione votiva e con la costruzione del nuovo piazzale esterno al cimitero di Siderno Superiore.

Un lavoro di squadra, frutto dell’impegno dell’assessore al ramo Alessandro Archinà, del suo predecessore Carlo Fuda, dell’Area 3 «Infrastrutture e Servizi al Territorio» con a capo il Dirigente Lorenzo Surace e, in particolare, il Settore Urbanistica diretto dalla Responsabile Angela Alfieri e l’Ufficio Cimiteri a cura di Daniela Staltari.

A partire da oggi, dunque, e fino al 19 gennaio 2027, è possibile inviare le domande al protocollo del Comune. Anche chi aveva presentato la domanda in precedenza dovrà presentarla di nuovo.

Ciascun richiedente (inteso come nucleo familiare accertato dallo stato di famiglia) potrà concorrere per un massimo di due distinte tipologie di sepoltura tra quelle messe a bando.

L’Avviso Pubblico, con l’individuazione delle aree cimiteriali oggetto di concessione, il corrispettivo della concessione, i requisiti e i termini per la presentazione della domanda, insieme ai relativi allegati, sono scaricabili dal seguente link, pubblicato sulla home page del sito istituzionale: https://www.comune.siderno.rc.it/it/news/cimitero-di-siderno-superiore-al-via-la-procedura-di-assegnazione-in-concessione-delle-aree.

Sulla base delle istanze pervenute entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 19/01/2027, verranno redatte cinque distinte graduatorie, una per ciascuna tipologia di sepoltura messa a bando: cappelle gentilizie, cripte funerarie a due posti, cripte funerarie a tre posti, cripte funerarie a cinque posti, tumuletti sottoterra a un posto.

Per informazioni di carattere generale è possibile contattare il Settore – Ufficio Cimitero, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, al numero 096434511 o inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo comune.siderno@asmepec.it.