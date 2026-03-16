Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale chiede audizione urgente di Ecologia Oggi in Commissione Ambiente per fare chiarezza sull’effettiva copertura del servizio di spazzamento strade in tutta la città
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«Durante la seduta della Commissione Ambiente ho chiesto formalmente la convocazione urgente di Ecologia Oggi.
È fondamentale che l’azienda riferisca in Commissione e chiarisca, con dati e numeri alla mano, in che percentuale si stia realmente effettuando il servizio di spazzamento delle strade in tutta la città».
A dichiararlo in una nota, a margine della seduta della 4ª Commissione Consiliare 'Ambiente', il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Federico Milia.
«La percezione dei cittadini non è errata ed è ormai sotto gli occhi di tutti: esistono quartieri e strade della città, dal centro alle periferie, dove il servizio di spazzamento non viene effettuato da anni - puntualizza Milia- occorre capire se esista una reale programmazione di questo sistema o se si continua a procedere per emergenze e senza una visione d’insieme».
«I cittadini pagano le tasse per un servizio che in troppi quartieri è del tutto assente o gravemente insufficiente. Esigiamo trasparenza: audire Ecologia servirà a prendere visione di report dettagliati a dimostrazione di dove, come e quanto spesso passano gli operatori impegnati nel servizio di spazzamento» conclude.