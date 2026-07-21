Il sindaco all'incontro in Regione con Anas e con il Presidente Occhiuto ha visto accolta la sua proposta

Si è svolto ieri, presso la sede della Regione Calabria, un incontro al quale hanno partecipato i vertici nazionali di Anas e il Presidente della Regione Roberto Occhiuto sul futuro della nuova statale 106, la Strada della Magna Grecia, con un focus specifico sul lotto Roccella-Squillace. Al tavolo anche il Sindaco di Caulonia Francesco Cagliuso, che ha portato la voce dell'amministrazione comunale, del Consiglio comunale e di nove Comuni del comprensorio. Presenti all’incontro anche il Comitato spontaneo variante ss106 di Caulonia, con il Presidente Bruno Grenci e altri esponenti.

Nel corso della riunione sono state illustrate le diverse ipotesi di tracciato allo studio, che vanno da soluzioni più vicine alla costa a percorsi più alti verso le colline, ciascuna con i relativi costi di realizzazione. Un confronto tecnico importante, che arriva in un momento decisivo per un'infrastruttura attesa da decenni e che cambierà la vita di decine di paesi lungo la costa ionica.

Il Sindaco Cagliuso ha ribadito con fermezza alcuni punti che l'amministrazione considera irrinunciabili: la necessità della doppia corsia per ogni senso di marcia, un tracciato a mezza costa e la previsione di svincoli pensati per abbracciare e valorizzare le aree interne, spesso escluse dai grandi collegamenti infrastrutturali. Una richiesta che nasce dal confronto con il territorio e che punta a fare della nuova statale un'opportunità di sviluppo per tutto il comprensorio, non solo per la fascia costiera.

Cagliuso ha inoltre chiesto che si organizzi un incontro pubblico a Caulonia per discutere direttamente con cittadini, associazioni e categorie produttive del territorio le diverse ipotesi progettuali. La proposta è stata accolta.

L'amministrazione comunale invita fin d'ora la cittadinanza a partecipare attivamente al dibattito pubblico avviato da Anas, che a partire dal 4 agosto metterà a disposizione sul proprio portale tutta la documentazione progettuale e il calendario degli incontri, con gli approfondimenti tecnici sui singoli tracciati in programma da settembre. Un'occasione concreta per far sentire la voce dei calabresi su un'opera che riguarda da vicino il futuro di tutti.