«Il Consiglio Comunale di Stilo, nell’ultima seduta consiliare, ha approvato all’unanimità il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali e della compensazione tra tributi. Una misura fortemente voluta. Una scelta strategica – si legge nella nota stampa dell'amministrazione comunale di Stilo – guidata dalla volontà di assicurare la massima attenzione ai bisogni dei cittadini, studiando soluzioni tecniche capaci di coniugare il sostegno alle famiglie con la sostenibilità dell'ente. Il voto unanime dell'aula conferma la bontà del lavoro svolto dall’Amministrazione: il Consiglio, nella sua interezza, ha condiviso la necessità di adottare uno strumento concreto che consentirà ai cittadini di regolarizzare la propria posizione debitoria senza il pagamento di sanzioni e interessi e con la possibilità di estinguere il debito in un arco temporale ampio.

È stata infatti prevista la possibilità di rateizzazione fino a 84 rate mensili, per i casi più complessi, al fine di rendere sostenibile l’adempimento da parte dei contribuenti. L’ampia convergenza registrata rappresenta un segnale chiaro di responsabilità: una misura che punta a migliorare l’efficacia della riscossione e a ridurre il contenzioso, dimostrando che il sostegno sociale e la solidità dei conti pubblici possono e devono procedere insieme.

Nei prossimi giorni, il Comune di Stilo provvederà a dare la massima diffusione delle modalità di accesso alle agevolazioni, garantendo ai cittadini tutte le informazioni necessarie per beneficiare di questa importante opportunità. Il termine per la presentazione dell’istanza è fissata al 30 settembre 2026, l’adesione comporterà la sospensione anche delle procedure esecutive, garantendo così un'immediata opportunità di regolarizzazione».