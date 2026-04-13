Nella giornata di ieri la discussione politica si è soffermata sulla questione riguardante le strisce blu.

Sul tema è intervenuto il candidato sindaco di Palmi Giovanni Calabria:

«È nostra intenzione cercare soluzioni che diano respiro a cittadini e commercianti , ma senza penalizzare l'operatività della Ppm. Siamo pienamente convinti della necessità di ridurre gli stalli di sosta blu a pagamento, cresciuti a dismisura negli ultimi anni. Apprendiamo con favore la volontà dell’amico Cardone di voler procedere in discontinuità rispetto agli indirizzi fin qui eseguiti. Proprio per questo siamo fermamente convinti che le difficoltà della Città e degli operatori economici richiedano scelte immediate e tempestive, non più postergabili. Procediamo subito senza rimandare al dopo elezioni, ci troverete d’accordo. In ogni caso abbiamo già individuato un’area da destinare alle soste di lunga durata. Ciò garantirebbe la possibilità di ridurre il numero degli stalli a pagamento lungo le vie cittadine, preservando le necessità operative della Ppm. aspetto quest’ultimo da non sottovalutare e da tenere in debita considerazione. Altre misure su viabilità e parcheggi sono allo studio», conclude.