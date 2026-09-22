«Le suppletive di Reggio Calabria per qualcuno sono come un conclave. Si tratta invece di un’elezione suppletiva certo importante che il centrodestra vincerà».

Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

«Nessuno può sminuire l’importanza di ogni appuntamento elettorale ma nemmeno considerare una consultazione parziale come qualcosa di epico. Sono certo che vinceremo ma non per questo ci monteremo la testa.

Il nostro avversario è il centrosinistra che ha amministrato male la città metropolitana e per batterlo bisogna votare centrodestra.

Cannizzaro è un amministratore molto bravo ed è stato un parlamentare altrettanto bravo. Sui tirocinanti ad esempio ha fatto un lavoro straordinario. Ma anche gli esponenti di FdI lavorano bene per la città.

Dobbiamo guardare alle istanze degli idonei calabresi, ai ceti deboli – dice Antoniozzi – e fare squadra intorno ad Occhiuto. Su Vannacci non dico niente. Ha tutto il diritto di fare politica ma se dice di essere di destra dovrebbe attaccare la sinistra. E invece in Parlamento vota insieme ai progressisti».

«Lo slogan Reggio ai reggini? Mi sembra demagogico attaccare Roscioli perché non è di Reggio – conclude Antoniozzi –. Reggio è dei reggini perché sono loro a decidere e loro voteranno per noi».