Il coordinamento cittadino: «Noi preferiamo chi non cambia squadra quando cambia la partita ma resta coerente. Preferiamo Fabio Roscioli»
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«Non si tratta soltanto di eleggere un deputato, ma di scegliere chi potrà rappresentare da subito gli interessi di Reggio e della sua provincia a Roma, dando continuità al percorso di crescita avviato in questi anni.
Per questo - dichiara in una nota del coordinamento Cittadino Forza Italia di Taurianova - Fabio Roscioli rappresenta oggi una scelta concreta e strategica.
Con appena sette mesi di legislatura davanti, non possiamo permetterci di perdere tempo. Roscioli può essere operativo fin dal primo giorno, mettendo a disposizione esperienza, relazioni e capacità di interlocuzione con Roma, in continuità con il lavoro dell'onorevole Francesco Cannizzaro.
A chi critica la scelta di un candidato non originario di Reggio rispondiamo semplicemente: la politica non si misura dalla carta d'identità, ma dalla capacità di essere utile al territorio.
E sulla coerenza politica, una riflessione è doverosa.
Fino a poche settimane fa uno dei candidati era capogruppo di Forza Italia alla Regione Calabria. Oggi chiede il voto contro Forza Italia, dopo averne condiviso per anni il percorso e beneficiato politicamente e personalmente.
Senza rancore e senza polemiche personali, viene spontanea una domanda: se un partito è stato la tua casa politica per anni, forse, prima di cambiare casa, non sarebbe il caso di spiegare con onestà e senza bugie agli elettori perché quella casa non andava più bene?
Noi preferiamo chi non cambia squadra quando cambia la partita ma resta coerente con le proprie scelte.
E non possiamo certo permetterci di tornare alle vecchie ricette della sinistra, quando oggi abbiamo finalmente l'opportunità di guardare avanti.
Reggio ha davanti grandi opportunità: infrastrutture, investimenti, sviluppo e occupazione. Per coglierle servono una rappresentanza forte e rapporti solidi con Roma.
Per questo Roscioli e Cannizzaro rappresentano oggi un binomio strategico per Reggio e per tutta l'area metropolitana.
Il 27 e 28 settembre scegliamo competenza, continuità e concretezza. Scegliamo Fabio Roscioli. Per Reggio. Per la sua provincia. Per il nostro futuro. Viva Reggio! Viva Forza Italia! Viva il Centrodestra», conclude la nota del coordinamento Cittadino Forza Italia di Taurianova.