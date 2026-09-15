«Non si tratta soltanto di eleggere un deputato, ma di scegliere chi potrà rappresentare da subito gli interessi di Reggio e della sua provincia a Roma , dando continuità al percorso di crescita avviato in questi anni.

Per questo - dichiara in una nota del c oordinamento Cittadino Forza Italia di Taurianova - Fabio Roscioli rappresenta oggi una scelta concreta e strategica.

Con appena sette mesi di legislatura davanti, non possiamo permetterci di perdere tempo. Roscioli può essere operativo fin dal primo giorno, mettendo a disposizione esperienza, relazioni e capacità di interlocuzione con Roma , in continuità con il lavoro dell'onorevole Francesco Cannizzaro .

A chi critica la scelta di un candidato non originario di Reggio rispondiamo semplicemente: la politica non si misura dalla carta d'identità, ma dalla capacità di essere utile al territorio.

E sulla coerenza politica, una riflessione è doverosa.

Fino a poche settimane fa uno dei candidati era capogruppo di Forza Italia alla Regione Calabria. Oggi chiede il voto contro Forza Italia, dopo averne condiviso per anni il percorso e beneficiato politicamente e personalmente.

Senza rancore e senza polemiche personali, viene spontanea una domanda: se un partito è stato la tua casa politica per anni, forse, prima di cambiare casa, non sarebbe il caso di spiegare con onestà e senza bugie agli elettori perché quella casa non andava più bene?

Noi preferiamo chi non cambia squadra quando cambia la partita ma resta coerente con le proprie scelte.

E non possiamo certo permetterci di tornare alle vecchie ricette della sinistra, quando oggi abbiamo finalmente l'opportunità di guardare avanti.

Reggio ha davanti grandi opportunità: infrastrutture, investimenti, sviluppo e occupazione. Per coglierle servono una rappresentanza forte e rapporti solidi con Roma.



Per questo Roscioli e Cannizzaro rappresentano oggi un binomio strategico per Reggio e per tutta l'area metropolitana.

Il 27 e 28 settembre scegliamo competenza, continuità e concretezza. Scegliamo Fabio Roscioli. Per Reggio. Per la sua provincia. Per il nostro futuro. Viva Reggio! Viva Forza Italia! Viva il Centrodestra», conclude la nota del c oordinamento Cittadino Forza Italia di Taurianova.