Incontro a sostengono della candidatura del 27 e 28 settembre rilanciando i temi della rappresentanza, della sanità pubblica e del rapporto con le comunità locali

Grande soddisfazione dei GD Calabria per l’ottima riuscita dell’iniziativa svolta a Brancaleone a sostegno della Candidatura di Frank Benedetto alle prossime elezioni suppletive del 27/28 settembre. Ad intervenire sono stati Andrea Battaglia, coordinatore della segreteria regionale GD Calabria, Niccolò Alessi, Vice segretario Vicario GD Calabria e assessore del comune di Brancaleone, Giuseppe Clemente, Membro dell’assemblea nazionale GD e il candidato Frank Benedetto.

Al centro dell’incontro la necessità che la politica torni a dialogare costantemente con i territori e la necessità reale di avere una rappresentanza forte che possa portare la voce dei cittadini calabresi e reggini nelle aule Romane.

Andrea Battaglia e Niccolò Alessi dichiarano:

«Da qui per tutti non è solo uno slogan, è un modo autentico di fare politica. Rappresenta la necessità reale di ascoltare, dialogare e rapportarsi con la cittadinanza, non con vuote promesse ma con proposte concrete. Frank Benedetto è il candidato giusto per riproporre questo modello di fare politica. È esperto, conosce il territorio, ha dedicato la sua vita al servizio della comunità».

Continua Niccolò Alessi, in particolare sulla situazione a Brancaleone:

«Votare Frank Benedetto, soprattutto nel nostro comune, è l’ennesima dimostrazione che è la cittadinanza a scegliere i propri eletti. Siamo contro ogni forma di nome imposto, alla legge del più forte noi ci siamo sempre opposti e ci opporremo sempre. Basta paracadute, abbiamo bisogno di rappresentanti che conoscano le nostre realtà».

Anche Giuseppe Clemente esprime parole di vicinanza al candidato: «La candidatura del dott. Benedetto pone l’accento sulla maggiore emergenza del territorio ovvero quella sanitaria. Un’area come la Locride propone il conflitto tra l’occupazione istituzionale e la disattenzione verso i servizi essenziali per la cittadinanza. Frank Benedetto è, in questo senso, il miglior candidato possibile per competenza e serietà e per dare voce a tutti gli operatori della sanità pubblica».