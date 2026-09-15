«La città merita serietà, competenza e continuità. Per questo il 27 e 28 settembre chiediamo agli elettori di scegliere il nostro candidato»

«Le elezioni suppletive del 27 e 28 settembre rappresentano un passaggio importante per Reggio Calabria. Noi Moderati ha scelto con chiarezza di sostenere Fabio Roscioli, candidato espressione del centrodestra di governo, moderato e responsabile».

È quanto dichiarano Mario Cardia, capogruppo Noi Moderati nel consiglio comunale di Reggio Calabria, i consiglieri di circoscrizione Tiziana D’Agostino, Carmen Maesano, Francesco Calabrese, e il presidente del Consiglio comunale di Calanna Michele Marcianò.

«Una candidatura fortemente voluta dal Sindaco Francesco Cannizzaro, che ha individuato in Roscioli la persona giusta per dare continuità al percorso istituzionale e parlamentare costruito in questi anni e per continuare a rappresentare con autorevolezza gli interessi di Reggio Calabria a Roma.

La nostra è una scelta politica precisa: stare dalla parte di chi governa, costruisce e porta risultati, evitando personalismi e candidature che rischiano soltanto di disperdere consenso.

In questo quadro, riteniamo doveroso essere altrettanto chiari sulla candidatura sostenuta da Roberto Vannacci. Vannacci rappresenta un’area di estrema destra, con una visione politica e un’impostazione che non appartengono alla cultura moderata e di governo nella quale ci riconosciamo.

Non tutte le destre sono uguali. C’è un centrodestra che amministra, che assume responsabilità, che costruisce alleanze e che lavora concretamente per il territorio. Ed è questo il centrodestra che noi rappresentiamo e che oggi si riconosce nella candidatura di Fabio Roscioli.

Reggio Calabria ha bisogno di una voce forte, credibile e autorevole nelle istituzioni. Ha bisogno di continuità, non di esperimenti politici. Ha bisogno di qualcuno che sappia trasformare il consenso in risultati.

Per questo il 27 e 28 settembre chiediamo agli elettori di scegliere Fabio Roscioli. È la scelta che riteniamo più utile per Reggio Calabria, per il suo futuro e per rafforzare il peso della nostra città nelle istituzioni nazionali. Noi Moderati è con Fabio Roscioli. Con convinzione, senza ambiguità e con la responsabilità di chi sa da che parte stare», concludono Mario Cardia, capogruppo Noi Moderati nel consiglio comunale di Reggio Calabria, i consiglieri di circoscrizione Tiziana D’Agostino, Carmen Maesano, Francesco Calabrese, e il presidente del Consiglio comunale di Calanna Michele Marcianò.