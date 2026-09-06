«Il centrodestra in Calabria è solo Occhiuto. Questo non nasconde certo i problemi del centrosinistra».

Lo si legge in una nota della segreteria regionale di Avanti Psi.

«Le suppletive di Reggio Calabria possono essere un test importante. Noi candidiamo un reggino vero. Su Vannacci non abbiamo niente da dire. Lo hanno creato loro e oggi si accorgono che gli è sfuggito di mano. Apprezziamo alcune cose che esprime Forza Italia sui diritti e sulle libertà ma Meloni e Salvini non gliele faranno mai fare. E Tajani obbedisce. Per questo Forza Italia rischia di essere divorata proprio da Vannacci.

Il generale verrà a Reggio probabilmente per celebrare una retorica di tradizione ma questo è un problema delle destre.