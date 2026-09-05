Il candidato della coalizione progressista alle suppletive chiede competenze, risorse e strumenti adeguati per i 97 Comuni e annuncia l’impegno a portare la questione alla Camera

«A quasi dieci anni dalla nascita della Città Metropolitana di Reggio Calabria non è più accettabile che resti ancora irrisolto il nodo del pieno trasferimento delle funzioni e delle relative risorse da parte della Regione. Non è una disputa tra enti e non riguarda gli equilibri della politica: riguarda direttamente i servizi, le opportunità di sviluppo e i diritti dei cittadini di tutto il territorio metropolitano».

Lo afferma Frank Benedetto, candidato della coalizione progressista alle elezioni suppletive della Camera nel collegio di Reggio Calabria.

«La Città Metropolitana – prosegue Benedetto – non può essere considerata soltanto un cambio di denominazione della vecchia Provincia. La legge le assegna una funzione strategica di area vasta e un ruolo decisivo nella programmazione e nel coordinamento dello sviluppo economico e sociale. Perché possa esercitarli realmente servono però competenze chiare, risorse e strumenti adeguati».

Il percorso, ricorda Benedetto, parte da lontano. Già nel 2015 la legislazione regionale prevedeva una disciplina specifica per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e nel 2016 venne adottata una soluzione transitoria in attesa del riordino complessivo. Nel settembre del 2024 sono stati avviati anche incontri bilaterali tra Regione e Città Metropolitana sulle funzioni relative, tra le altre, a cultura, formazione, servizi sociali, turismo, attività produttive, demanio, ambiente, risorse idriche, infrastrutture, viabilità e trasporti.

Eppure il percorso non è stato ancora portato definitivamente a compimento. «Dieci anni sono più che sufficienti. Non si può continuare con tavoli, interlocuzioni e rinvii mentre un territorio di 97 Comuni ha bisogno di programmare il proprio futuro. E non si può parlare ogni giorno di sviluppo del Mezzogiorno e poi impedire a un'istituzione territoriale fondamentale di dispiegare pienamente le proprie potenzialità».

Per Benedetto la questione assume un rilievo ancora maggiore davanti alle sfide che attendono l'area dello Stretto: «Turismo, mobilità, infrastrutture, ambiente, formazione, sviluppo economico non possono essere affrontati pensando soltanto ai confini del Comune capoluogo. Reggio deve ragionare e agire come territorio metropolitano, mettendo insieme la città, la fascia jonica e tirrenica, l'Aspromonte, i borghi e le aree interne». «Come hanno denunciato in queste ore anche i Democratici Metropolitani, dopo le elezioni di luglio l’Ente non ha ancora completato il proprio assetto politico-amministrativo, sempre posponendo gli interessi generali a quelli elettorali e di partito. La Regione guidata da Roberto Occhiuto – conclude Benedetto – deve finalmente chiudere questa lunga fase transitoria e mettere la Città Metropolitana nelle condizioni di svolgere fino in fondo il proprio ruolo, trasferendo funzioni e risorse. Se sarò eletto alla Camera porterò anche a Roma questa battaglia: perché rafforzare la Città Metropolitana significa rafforzare Reggio e dare più voce e più strumenti a tutto il suo territorio».