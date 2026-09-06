«Ho seguito le dichiarazioni nella presentazione a Palazzo Campanella del candidato romano Roscioli. Il candidato, per la prima volta a Reggio Calabria, ha detto di non essere un uomo del territorio. Lo ringrazio per la sincerità: è la cosa più vera detta oggi. Ovviamente, con un candidato che per sua stessa ammissione dice di non essere di questo territorio, non ci si poteva aspettare che venissero anche solo nominati i 71 comuni che fanno parte del nostro collegio». È quanto dichiara il candidato della coalizione progressista, Frank Benedetto.

«Non ho sentito alcuna proposta, ne è stato nominato un singolo paese, una strada, una linea ferroviaria o un solo problema dei cittadini. Hanno candidamente detto che “si cercava qualcuno per un ruolo di quattro mesi, forse un anno”. Quattro mesi.