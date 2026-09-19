«Il voto a Fabio Roscioli è un voto di fiducia». Così in un video pubblicato sui suoi canali social il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro.



«Non significa solo votare per Forza Italia e il Centrodestra unito – le parole del primo cittadino – significa: scegliere una squadra, la nostra; scegliere un progetto ben preciso; scegliere di rivotare per Francesco Cannizzaro».



«L'obiettivo è portare a Roma una voce autorevole, competente e credibile, nel solco dei risultati già ottenuti per Reggio e la Calabria».