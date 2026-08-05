«Accordi tra Futuro nazionale e il centrodestra? Sui grandi centri posso dire di no». È la linea indicata da Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, intervenuto in conferenza stampa alla Camera.

Il primo appuntamento citato è quello di Milano, dove il movimento presenterà un proprio candidato sindaco. «Penso che nei prossimi due o tre giorni renderò noto quello che sarà il candidato sindaco di Milano di Futuro nazionale», ha annunciato Vannacci, escludendo al momento qualsiasi interlocuzione con altre forze politiche: «Nella città di Milano non abbiamo assolutamente alcun contatto con altri partiti che stanno proponendo la loro negoziazione, collaborazione per agire in maniera sinergica».

Tra le prossime scadenze elettorali c'è anche Reggio Calabria, per le cui suppletive il movimento sta valutando una possibile candidatura. «Ci stiamo pensando», avrebbe confessato il Generale.

Il progetto, nelle intenzioni di Vannacci, guarda anche alla tornata del prossimo anno. «Come ho già detto, l'anno prossimo ci saranno oltre alle politiche, Roma, Napoli e Bologna, oltre che Milano, e quindi Futuro nazionale sarà presente anche in queste città».

Una scelta che, al momento, non passa da accordi con altre forze politiche. «In nessuna di queste è in atto una negoziazione con le altre forze, né della maggioranza, né dell'opposizione», ha concluso il leader di Futuro nazionale.