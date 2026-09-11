Appuntamento alle 10 in piazza Stazione con amministratori e dirigenti politici: prosegue nell’Area Grecanica la campagna elettorale del candidato progressista
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Prosegue sul territorio la campagna elettorale di Frank Benedetto in vista delle elezioni suppletive. Domenica 13 settembre il candidato farà tappa a Bova Marina per un nuovo momento di confronto diretto con la comunità.
L’appuntamento è fissato alle ore 10 in piazza Stazione, dove Benedetto incontrerà i cittadini insieme ad amministratori e dirigenti politici. Una nuova tappa di una campagna elettorale che punta sul contatto diretto con il territorio, sull’ascolto delle istanze locali e sul confronto sui temi al centro della competizione elettorale.
L’incontro di Bova Marina sarà dunque l’occasione per raccogliere proposte e discutere delle priorità dell’Area Grecanica, proseguendo il percorso di avvicinamento al voto.