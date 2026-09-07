La sera del 5 settembre, a San Roberto, si è svolta un’iniziativa politica partecipata, che è andata ben oltre il semplice appuntamento elettorale a sostegno della candidatura di Frank Benedetto alle elezioni suppletive del 27 e 28 settembre.

È stato, soprattutto, un momento di confronto, di discussione e di ripartenza per l'area progressista di San Roberto. Un segnale politico importante, perché attorno allo stesso tavolo si sono ritrovati amministratori, dirigenti e rappresentanti istituzionali del centrosinistra, insieme a numerosi sindaci e amministratori dei territori limitrofi.

Oltre ai promotori e consiglieri di San Roberto Angelo Vizzari e Giuseppe Porpiglia, all’iniziativa hanno preso parte il candidato Frank Benedetto, il segretario regionale del Partito Democratico e senatore Nicola Irto, il consigliere metropolitano e consigliere del Comune di Reggio Calabria Carmelo Versace, il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Reggio Calabria Marcantonino Malara, il segretario metropolitano Giuseppe Panetta, il sindaco di Scilla Gaetano Ciccone, il sindaco di Fiumara Giuseppe Iannì, il consigliere del Comune di Reggio Calabria Giuseppe Marino e il vicesindaco di Campo Calabro Giuseppe Barresi.

Una partecipazione significativa, che dimostra quanto sia forte la necessità di tornare a fare politica partendo dai problemi reali delle comunità. È un modo di fare politica non urlato, una politica di ascolto, di confronto, di comprensione e di soluzioni. Un modo che ci permette di prendere le distanze dalla politica degli slogan gridati, delle intemperanze e degli insulti.

I temi affrontati sono stati numerosi e di grande attualità: dalla sanità calabrese all’autonomia differenziata, dallo spopolamento dei piccoli comuni, all'accoglienza, alla sicurezza, alla necessità di intervenire sulle infrastrutture e sulla viabilità dei nostri territori.

A margine dell’iniziativa, proprio per garantire l'impegno e dare continuità al lavoro avviato, è stata annunciata l'apertura della sezione del Partito Democratico a San Roberto.

In riferimento alla messa in sicurezza del tratto di strada che collega San Roberto a Campo Calabro, non intendiamo farci trascinare in polemiche sterili, ma ricordiamo che l’ultimo intervento di manutenzione straordinaria è stato effettuato pochi mesi fa sotto la guida dell’amministrazione di centrosinistra, alla presenza dell'ex Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti.