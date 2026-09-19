Il segretario cittadino di Forza Italia e assessore del Comune di Reggio Calabria a sostegno del candidato di centrodestra in vista delle elezioni suppletive del 27 e 28 settembre

«Il CentroDestra è unito e compatto attorno alla candidatura di Fabio Roscioli, una figura autorevole, preparata e credibile, capace di garantire continuità al percorso di rilancio del nostro territorio già tracciato da Francesco Cannizzaro, prima da parlamentare e oggi da sindaco, rappresentando con determinazione e competenza le istanze di Reggio e della sua area metropolitana alla Camera dei deputati. È una candidatura che rappresenta continuità, nel solco dei grandissimi risultati ottenuti da Forza Italia e da tutta la Coalizione in questi ultimi anni».

È quanto afferma il segretario cittadino di Forza Italia e assessore del Comune di Reggio Calabria, Antonino Maiolino, in vista delle elezioni suppletive del 27 e 28 settembre.

«Questa consultazione rappresenta un appuntamento di straordinaria importanza. Non si tratta soltanto di eleggere un nuovo parlamentare, ma di consolidare un progetto politico e istituzionale che ha già restituito a Reggio Calabria centralità e autorevolezza, rafforzandone la capacità di interlocuzione a livello regionale e nazionale. Fabio Roscioli è la persona giusta per proseguire questo cammino. La sua esperienza, la sua competenza e la profonda conoscenza dei meccanismi istituzionali costituiscono una garanzia per il nostro territorio. La sua candidatura, sostenuta dall’intera coalizione di centrodestra, esprime serietà, affidabilità e capacità di rappresentanza».

«Il lavoro avviato dall’on. Francesco Cannizzaro ha aperto una nuova stagione per Reggio Calabria e per l’area metropolitana, fondata sulla concretezza, sulla programmazione e su una visione chiara dello sviluppo. Oggi è necessario valorizzare quanto già costruito, portare avanti i progetti intrapresi e assicurare continuità a un percorso che sta restituendo fiducia e nuove prospettive alle nostre comunità».

Le elezioni suppletive del 27 e 28 settembre serviranno ad assegnare il seggio alla Camera dei deputati rimasto vacante dopo l’elezione dell’on. Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria. Saranno chiamati alle urne i cittadini italiani maggiorenni iscritti nelle liste elettorali dei 71 Comuni compresi nel Collegio uninominale 05, che include il capoluogo e numerosi centri dell’area metropolitana reggina, lungo entrambi i versanti tirrenico e ionico.

«Essere allineati e procedere nella stessa direzione significa rafforzare il raccordo tra Comune, Città metropolitana, Regione e Governo, attrarre nuove risorse, sostenere i progetti strategici e trasformare le opportunità in risultati concreti. La presenza di Fabio Roscioli alla Camera dei deputati rappresenterebbe un ulteriore punto di riferimento istituzionale per Reggio Calabria e per l’intera area metropolitana, capace di rappresentarne con forza le istanze a livello nazionale e di sostenerne concretamente le prospettive di sviluppo».