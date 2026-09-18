Il consigliere regionale: «Su di lui riponiamo grande fiducia e siamo convinti che saprà interpretare e portare avanti al meglio le istanze e le necessità della nostra gente»

Pochi giorni fa il centrodestra si schierava compatto al fianco di Fabio Roscioli, quale candidato alle elezioni suppletive del 27 e 28 Settembre. Una coalizione che ha voluto lanciare un messaggio di grande unità da Palazzo Campanella, alla presenza del Presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto e del Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. La Lega Calabria, per il tramite del suo Commissario Provinciale di Reggio Calabria, intende ancora evidenziare la forza di una coalizione che lavora insieme da anni sul territorio e che convintamente ha scelto di sostenere Fabio Roscioli:

«La Lega Calabria è schierata convintamente al fianco di Fabio Roscioli. Lo abbiamo detto e lo vogliamo ribadire con assoluta convinzione. La nostra è una scelta dettata dalla coerenza che ci ha sempre contraddistinto, ma determinata anche dalla necessità di garantire continuità al lavoro che in questi anni abbiamo intrapreso sul territorio e che non intendiamo abbandonare. Penso alle infrastrutture, alla S.S.106, al Ponte sullo Stretto, alla Trasversale delle Serre, alla Diga sul Metramo sulla quale siamo attenti e vigili, ma anche alla Sanità e alle infrastrutture sanitarie. La scelta di Fabio ha questo significato politico, continuità e concretezza. Su di Lui riponiamo grande fiducia e siamo convinti che saprà interpretare e portare avanti al meglio le istanze e le necessità della nostra gente» così conclude Mattiani.