«Una crisi economica senza sconti, che morde le gambe a un territorio già storicamente sofferente sul piano dell’occupazione e dello sviluppo». Il Comitato 1112 Reggio Calabria Futuro Nazionale, guidato dal referente cittadino Tito Galtieri, interviene con una nota durissima sulla situazione socio-economica dell'area metropolitana, collegando l'emergenza quotidiana vissuta dai cittadini alla necessità cruciale di esprimere una rappresentanza parlamentare autentica, seria e slegata dalle vecchie logiche clientelari.

«La situazione attuale è diventata insostenibile per migliaia di famiglie reggine che non riescono più ad arrivare alla fine del mese – esordisce con fermezza Tito Galtieri. Il peso drammatico del caro carburanti sta incidendo a cascata sui costi dei beni di prima necessità e sta trainando una nuova, feroce ondata di rincari sulle bollette di luce e gas. Davanti a questo scenario, la nostra comunità è lasciata sola. È stato sacrosanto e legittimo andare a protestare a Roma a difesa della Reggina, perché la maglia amaranto è un patrimonio d'identità che va tutelato con i denti. Il problema è che la politica reggina avrebbe dovuto usare la stessa identica grinta, lo stesso identico coraggio dimostrato dai tifosi, anche per difendere le tasche dei cittadini, il lavoro e lo sviluppo del territorio. Se la classe dirigente avesse lottato per il caro vita con la stessa passione della curva sud, oggi Reggio non sarebbe in ginocchio».

Il referente del Comitato 1112 analizza poi l'offerta politica in campo per le imminenti suppletive del 27 e 28 settembre, lanciando un affondo frontale: «Reggio Calabria deve essere rappresentata a Roma da un reggino che conosce visceralmente questo territorio, le sue sofferenze e le sue problematiche, non da uno "straniero" come Roscioli. Una figura, quest'ultima, paracadutata dall'alto e scelta da chi, invece di preoccuparsi dello sviluppo della città e del futuro dei reggini, negli ultimi dieci anni ha pensato esclusivamente a coltivare un familismo sfrenato, anteponendo il proprio cerchio ristretto e i propri interessi personali a quelli della collettività».

Da qui il forte appello di Galtieri al voto di opinione e di dignità territoriale: «La politica deve tornare a essere passione, spirito civico e, prima di tutto, servizio per la collettività. Non può essere una carriera personale o una scialuppa di salvataggio per chi non è capace di crearsi un’alternativa lavorativa nella vita reale. Per questa ragione, invitiamo i cittadini a sostenere con forza la candidatura di Mimmo Giannetta. Giannetta è un medico stimato, un professionista, una persona perbene che, se domani mattina decidesse di smettere di fare politica, avrebbe la sua professione per vivere a testa alta. Abbiamo il dovere di essere rappresentati da professionisti prestati alla politica e non da chi fa politica per mestiere perché incapace di costruirsi una posizione autonoma. Sostenere Mimmo Giannetta significa scegliere uno di noi: un medico che dialoga quotidianamente con le nostre famiglie, che ascolta le realtà produttive e che metterà le sue competenze al servizio del riscatto di Reggio Calabria», conclude il referente del comitato 1112 Reggio Calabria Tito Galtieri.