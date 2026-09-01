Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria e il circolo PD della Vallata del Gallico con i Giovani Democratici di Reggio Calabria annunciano un incontro pubblico con Frank Benedetto, candidato della coalizione progressista alle prossime elezioni suppletive per la Camera dei Deputati.

L'appuntamento del Movimento Cinquestelle si terrà giovedì 3 settembre alle ore 19:00, presso la sede ufficiale del Gruppo Territoriale sita in via Giuseppe Melacrino 10A, Reggio Calabria.

L’appuntamento Dem in programma è mercoledì 2 settembre, alle ore 18:30, presso il residence "Baia dello Stretto", a Gallico Marina.



«L'evento rappresenta un'importante occasione per condividere il volantino informativo dell'incontro e approfondire i temi centrali della campagna elettorale. Gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria intendono promuovere un dialogo aperto e costruttivo incentrato sulle necessità del territorio e sulle proposte per il suo rilancio istituzionale e sociale», dichiara Giovanna Milena Roschetti, rappresentante Gt M5S Reggio Calabria.



«L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Circolo PD della Vallata del Gallico e i Giovani Democratici di Reggio Calabria, con l’obiettivo di costruire uno spazio comune nel quale generazioni, esperienze e sensibilità diverse possano incontrarsi e contribuire a una visione condivisa del futuro.



Unità, condivisione, partecipazione sono le parole che guidano questo appuntamento a sostegno del candidato Benedetto. Il centro sinistra unito non come semplice somma di percorsi, ma come capacità di riconoscersi in un progetto comune, ascoltare e costruire insieme, come impegno concreto nei confronti della nostra comunità», dichiarano il circolo PD della Vallata del Gallico e i Giovani Democratici di Reggio Calabria.