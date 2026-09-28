Le reazioni degli esponenti della maggioranza di Governo allo spoglio in riva allo Stretto. Tajani rimarca il ruolo del partito e ringrazia Occhiuto e Cannizzaro: «Forza Italia stravince»

A scrutinio ancora in corso, ma con un esito già ben delineato in favore di Fabio Roscioli, il centrodestra manifesta il proprio entusiasmo per la vittoria ormai scritta del suo candidato alle elezioni suppletive di Reggio Calabria. A intervenire sono i principali esponenti della maggioranza, che leggono il voto come una conferma della compattezza della coalizione e del radicamento sul territorio.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla di un centrodestra «unito anche nelle suppletive di Reggio Calabria», capace di imporsi sul «campo larghissimo delle opposizioni». Meloni si congratula con Roscioli per il risultato e ringrazia gli elettori che hanno scelto di sostenere il candidato, definendo il voto un segnale a favore di una coalizione «compatta, radicata e capace di parlare ai territori».

Il presidente di Forza Italia Antonio Tajani concentra l'attenzione sul ruolo del suo partito nella competizione. «Forza Italia stravince nelle suppletive di Reggio Calabria», scrive sui social, parlando di Roscioli come candidato capace di trainare il centrodestra. Tajani ringrazia quanti hanno lavorato alla campagna elettorale, citando in particolare Occhiuto e Cannizzaro, e dà il benvenuto a Roscioli nel gruppo di Forza Italia alla Camera.

Gianfranco Rotondi sui social commenta l'andamento dello spoglio con una battuta riferita alla storia politica della città: «Non mi pare che si profila una nuova rivolta di Reggio Calabria».

Arrivano anche i complimenti di Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia, a Roscioli, al presidente della Regione Roberto Occhiuto e a Francesco Cannizzaro. Gasparri parla di un risultato «netto e chiaro» e sottolinea come, a suo giudizio, «i fatti» abbiano prevalso sulle polemiche delle ultime settimane. L'esito, aggiunge, rappresenterebbe un risultato positivo «per tutto il centrodestra e per Forza Italia».

Anche Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati, commenta favorevolmente l'andamento dello scrutinio, parlando di una «netta vittoria» di Roscioli e di una conferma della forza della coalizione. Una lettura accompagnata, nelle sue parole, dal richiamo alla responsabilità che deriverebbe dal risultato.

«Non vi pentirete di questo voto. Come sta avvenendo in altri campi, vedrete che noi daremo risposte. Perché noi siamo abituati a dare risultati». Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, commentando sul palco del comitato elettorale la vittoria di Fabio Roscioli alle consultazioni suppletive di Reggio Calabria.

«La candidatura di Fabio Roscioli - ha ancora detto Lotito - è stata ideata per dare continuità a quel progetto di rinnovamento, di cambiamento, di soluzione dei problemi, attraverso una rappresentanza nazionale che andrà avanti e porterà avanti quelle che erano le iniziative di Francesco Cannizzaro e della Giunta regionale. Noi rappresentiamo non un punto di riferimento, di più. Rappresentiamo la parte moderata della coalizione, quella parte che vuole dare risposte concrete a tutti i cittadini e che vuole soprattutto far sì che i cittadini diventino interpreti e protagonisti del loro destino. Noi vogliamo che voi diventiate protagonisti come lo avete dimostrato in queste elezioni».