L’Orsa Confederale Calabria, organizzazione sindacale apartitica ed equidistante da tutte le forze politiche, riconosciuta maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale, così come fatto nelle tornate elettorali passate, ha promosso un incontro individuale con i candidati alle prossime suppletive della Camera per il rinnovo del seggio nazionale del Collegio 05 di Reggio Calabria.

Ai candidati viene richiesto l’impegno, qualora eletti, di sostenere alcune battaglie che hanno caratterizzato fortemente l’OrSA Calabria.

Più segnatamente è stato richiesto il sostegno alla battaglia avviata da diversi anni a supporto del tracciato ferroviario dell’Alta Velocità Salerno/Reggio Calabria da realizzarsi via litoranea.

Ripetiamo, per coloro che non lo ricordassero, che a un determinato momento il progetto avrebbe subito una deviazione via Cosenza e non più il tracciato originario via Paola, provocando aumenti di costi, di tempi di percorrenza e di CO2.

Poiché siamo convinti che la vertenza sarà lunga e che i sostenitori del tracciato via Cosenza non abbasseranno la guardia, l’Orsa ha inteso chiedere preventivamente l’impegno su questa battaglia.

Considerato poi che il nostro sindacato ha sostenuto e proposto con forza (anno 2017/2018) l’istituzione della XVI AUTORITA’ di Sistema Portuale dello Stretto (accolta dal Governo di allora) altro impegno richiesto è quello di sostenere la realizzazione di una banchina idonea alle grandi navi da crociera nell’ambito del Porto di Reggio Calabria.

Tra i primi ad accettare l’invito all’incontro succitato è stato Domenico Giannetta, consigliere Regionale in carica e candidato per Futuro Nazionale.

Da parte dell’On.le Giannetta c’è stata la piena condivisione al sostegno delle suddette battaglie, anticipando già da subito che porrà nella propria agenda prioritariamente le nostre proposte.

Il sindacato OrSA Calabria, con soddisfazione, ha preso atto dell’impegno assunto ed ha augurato un risultato importante per il candidato Domenico Giannetta.