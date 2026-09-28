La presidente del Consiglio dei Ministri si complimenta con il candidato e ringrazia gli elettori

«Il centrodestra si conferma unito anche nelle suppletive di Reggio Calabria, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni. Complimenti a Fabio Roscioli per il risultato e grazie a tutti gli elettori che hanno scelto di darci fiducia. Un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori». Ecco il commento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con riferimento all’esito delle elezioni suppletive nel collegio reggino.